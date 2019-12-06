Трампа подключили к решению проблемы с невыдачей виз россиянам

Президент США пообещал разобраться в ситуации

Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз российским делегатам в ООН. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации.

В Белом доме прошла встреча президента США с аккредитованными при ООН дипломатами, в которой принял участие Василий Небензя. Прием был организован в связи с тем, что в декабре председательство в Совбезе перешло к Соединенным Штатам, передает "ТВ Центр".

По словам нашего постпреда, есть надежда, что проблема с визовыми отказами будет решена. Данная ситуация совершенно не красит США, не добавляет им престижа и репутации, отметил Небензя.

Скандал разгорелся еще в начале сентября, когда представители российской делегации не смогли приехать на сессию Генассамблеи ООН. А на этой неделе американская сторона не выдала визы российским участникам Конференции по аудиту и Молодежного форума в Нью-Йорке.