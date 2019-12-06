Стабильность и открытость: что Путин пообещал немецким бизнесменам

Президент пообещал немецким предпринимателям не использовать рычаги давления

Более 20 немецких предпринимателей - главы ведущих корпораций и деловых объединений Германии - собрались в пятницу в резиденции Владимира Путина в Сочи. На встрече с президентом обсуждались перспективы развития двусторонних экономических связей. Говоря о надёжности партнёрских отношений с нашей страной, Владимир Путин отметил, что Россия, в отличие от некоторых западных государств, никогда не использовала экономических рычагов для решения политических вопросов.

Немецкий бизнес заинтересован в расширении торгового сотрудничества с Россией, несмотря на санкции – лейтмотив сегодняшней встречи президента с представителями деловых кругов Германии. Формат ежегодный и, что самое важное, уже доказал свою эффективность. Впечатляет и список участников – от российской стороны почти все российские министры экономического блока, руководители госпорпораций и крупнейший банков, передает "ТВ Центр".

Из Германии приехали руководители почти двух десятков промышленных гигантов. Для встречи отвели один из самых больших залов резиденции Бочаров ручей. Приветствуя членов Восточного комитета германской экономики, во время технической заминки, Путин переходит на немецкий. Которым, как известно, владеет свободно.

По объемам товарооборота с Россией Германия занимает второе место после Китая. Показатели медленно, но растут, несмотря на санкции. Наша страна закрывает более трети потребностей Берлина в энергоносителях. Запуск газопровода "Северный поток-2" позволит увеличить объём поставок вдвое.

"Ещё раз хочу подчеркнуть, это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нём участие. И чтобы не было никаких толкований, много раз об этом говорил, ещё раз хочу сказать: это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, вопрос в экономической целесообразности. Мы сейчас, как вы знаете, ведём переговоры с нашими украинскими партнёрами, они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые. Но надеюсь, что всё-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения", - сказал Путин.

А вот немецкие бизнесмены не скрывают – еще большую надежду возлагают на предстоящую встречу в "нормандском формате" в Париже. Устали подсчитывать убытки от санкций.

Восточный комитет германской экономики – один из старейших региональных союзов страны - хотел бы начала диалога между Россией и Европой об общем экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока. Ранее об этом же говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Подчеркивая: Россия - часть большой европейской семьи.

"Если вы обратили внимание, не смотря на никакую политическую конъюнктуру, мы всегда очень ровно, очень стабильно относимся к нашим экономическим партнёрам. Никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких бы то ни было политических вопросов. Хочу вас заверить - так будет в будущем", - отметил президент.

Эти слова Путина адресованы главным образом инвесторам. Сумма немецких капиталовложений в нашу экономику превысила порядка 20 миллиардов долларов. Для педантичных немецких бизнесменов важна, прежде всего, экономическая стабильность.

Путин подчеркнул – готов ответить на любые практические вопросы, связанные с работой на российском рынке. Похоже, такая открытость импонирует не только инвесторам, но и рядовым гражданам Германии. Немецкая Die Welt публикует цифры недавнего опроса - больше половины респондентов хотят, чтобы ставку в отношениях с Россией делали на сотрудничество, а не на устрашение.

Матвей Шестаков, Михаил Федоров, Сергей Ким, "ТВ Центр", Сочи.