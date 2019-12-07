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Видео жуткой аварии с детьми в Нижнем Новгороде

19:23
  • суббота
  • 07 декабря 2019

Машину выбросило на тротуар

Стали известны подробности автомобильной аварии в Нижнем Новгороде. В ней пострадали 11 школьников, они шли группой в театр. На перекрёстке столкнулись четыре машины и одна из них вылетела на тротуар.
В Нижнем Новгороде машина сбила 9 пешеходов

11 девятиклассников и двое взрослых доставлены в больницы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Ранее сегодня, 7 декабря похожая авария произошла в Москве. Пьяный водитель насмерть сбил троих пешеходов у станции МЦК "Окружная". За рулём "Мазды" находился 23-летний стритрейсер Сергей Медведев, выяснили журналисты.

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