Видео жуткой аварии с детьми в Нижнем Новгороде

Машину выбросило на тротуар

Стали известны подробности автомобильной аварии в Нижнем Новгороде. В ней пострадали 11 школьников, они шли группой в театр. На перекрёстке столкнулись четыре машины и одна из них вылетела на тротуар.

11 девятиклассников и двое взрослых доставлены в больницы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Ранее сегодня, 7 декабря похожая авария произошла в Москве. Пьяный водитель насмерть сбил троих пешеходов у станции МЦК "Окружная". За рулём "Мазды" находился 23-летний стритрейсер Сергей Медведев, выяснили журналисты.