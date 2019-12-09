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Россия усилила ядерную триаду

12:42
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Увеличивается количество кораблей, модернизируются самолеты

Модернизация парка Дальней авиации и создание новых самолетов усилило воздушный компонент ядерной триады России. Перемены намечаются и в российских ВМФ, сообщил на селекторном совещании глава Минобороны Сергей Шойгу.
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Министр рассказал, что самолеты Дальней авиации сейчас обновляются. На испытания уже передан первый усовершенствованный Ту-22М3М, строится первый модернизированный Ту-160М. Эти самолеты существенно усилят боевой потенциал ВКС России. А в скором времени появится перспективный авиационный комплекс Дальней авиации. Его разрабатывает конструкторское бюро Туполева в сотрудничестве с другими предприятиями авиационной промышленности.

"В текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования", - сказал Шойгу.

По словам главы Минобороны, требуется расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Кроме того, российская армия получает оружие, основанное на новых физических принципах.

Шойгу подчеркнул, что также необходимо увеличить количество боевых кораблей дальней морской зоны, оснащенных ракетами "Калибр" и "Циркон".

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