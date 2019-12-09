Московские врачи спасли младенца из Кемерова

Девочке удалили большую опухоль

Московские врачи повели операцию четырёхмесячной девочке из Кемерова. Сразу после рождения у неё обнаружили раковую опухоль в печени. И для спасения ребёнка требовался большой опыт работы с маленькими детьми и серьёзное мастерство.

Светлана Чипурина так долго этого ждала. Улыбки своей четырехмесячной Вики. Еще месяц назад девочка с трудом ела из-за опухоли печени, которая сдавливала желудок. И все время плакала. Сейчас, после операции, каждый день набирает вес. А ее маме уже не так страшно вспоминать месяцы, которые они провели в больницах. Сначала в Кемерове, где после родов у Вики обнаружили опухоль, потом - уже в Москве, передает "ТВ Центр".

Имя оказалось говорящим. Виктория вместе в врачами победила страшный диагноз. Диагноз, который каждый раз для хирургов, как головоломка. Важно вовремя обнаружить новообразование и не допустить появления метастаз. А с другой стороны, нужно дождаться момента, когда крошечный организм будет готов к такому стрессу. Ведь он еще ослаблен и курсами химиотерапии.

"Опухоль должна была чем-то питаться. Мы все прекрасно это понимаем. Это вызывало интоксикацию в ее организме. И тем самым усугубляло ее состояние. Девочка на тот момент, когда она достигла хирургического этапа лечения, весила 3,900. Опухоль, которую мы удалили, 600 грамм", - рассказала старший научный сотрудник хирургического отделения №2 НИИ детской онкологии и гематологии им. Н.Н.Блохина Марина Рубанская.

А это больше половины печени. И 20 процентов от всего веса девочки. Удаление новообразования такому маленькому ребенку - большой риск. Каждая капля крови в буквальном смысле под контролем. Непросто в операционной приходится анестезиологам и реаниматологам.

Малыши до года хоть и самая сложная группа пациентов, но в то же время и самая перспективная с точки зрения выздоровления. Светлана Чипурина не скрывает радости - собирает чемодан. Теперь с дочкой их ждет новая жизнь - дома в Кемерове, где кроме больничных стен маленькая Вика еще ничего не знает.

Екатерина Гоголева, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".