"Кровавый человек": Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Президент назвал убитого организатором взрывов в московском метро

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, убитый в августе в Берлине – один из организаторов теракта в московском метро, сообщил журналистам Владимир Путин. На пресс-конференции по итогам "нормандского" саммита президент России назвал этнического чеченца "жестким и кровавым человеком".

"Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, принимавший участие в боевых действиях, сепаратист", — пояснил Путин. Российский лидер напомнил, что в результате только одного организованного Хангошвили теракта погибли 98 человек.

Зелимхана Хангошвили убили в Берлине в августе 2019 года. Киллер на велосипеде выстрелил в боевика из пистолета Glock с глушителем. В Германии заявили, что убийство организовано федеральными российскими или чеченскими властями. Берлин объявил персона нон грата двух российских дипломатов, назвав их сотрудниками ГРУ. В Москве эти обвинения опровергли, напоминает РБК.