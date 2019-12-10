ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Кровавый человек": Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

10:07
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Президент назвал убитого организатором взрывов в московском метро

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, убитый в августе в Берлине – один из организаторов теракта в московском метро, сообщил журналистам Владимир Путин. На пресс-конференции по итогам "нормандского" саммита президент России назвал этнического чеченца "жестким и кровавым человеком".
Путин отметил потепление в отношениях с Украиной

"Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, принимавший участие в боевых действиях, сепаратист", — пояснил Путин. Российский лидер напомнил, что в результате только одного организованного Хангошвили теракта погибли 98 человек.

Зелимхана Хангошвили убили в Берлине в августе 2019 года. Киллер на велосипеде выстрелил в боевика из пистолета Glock с глушителем. В Германии заявили, что убийство организовано федеральными российскими или чеченскими властями. Берлин объявил персона нон грата двух российских дипломатов, назвав их сотрудниками ГРУ. В Москве эти обвинения опровергли, напоминает РБК.

Читайте также:
Главное сегодня
Путин на пресс-конференции по итогам российско-австрийских переговоров.
Путин на пресс-конференции по итогам российско-австрийских переговоров.
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.