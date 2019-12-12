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Нон грата: Кремль прокомментировал высылку немецких дипломатов

12:59
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Это вынужденная мера

Высылку двух немецких дипломатов из России в Кремле назвали вынужденной мерой. Москва надеется, что подобные шаги не окажут негативного влияния на конструктивный диалог с Берлином.
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"Нам хотелось бы не видеть больших рисков. Вы знаете, что дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры. Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата. Вы знаете, что мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина. Мы с ним не согласны", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия 12 декабря объявила персона нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве. Дипломаты должны покинуть страну в течение семи суток. В российский МИД вызвали посла ФРГ, которому выразили решительный протест по поводу решения правительства Германии. Берлин 4 декабря выслал двух сотрудников российского посольства, связав это с убийством в немецкой столице 40-летнего гражданина Грузии.

Ранее действия немецкой стороны прокомментировал президент России. Владимир Путин напомнил, что убитый – организатор взрывов в московском метро, выдачи которого требовала у Германии российская сторона. В то же время, Владимир Путин подчеркнул, что к смерти боевика официальная Москва отношения не имеет, напоминает РИА Новости.

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