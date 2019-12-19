Путин рассказал о ходе расследования дела Голунова

Чистки в органах не нужны

Президент России Владимир Путин объяснил "засекреченность" дела журналиста Ивана Голунова.

Это связано с тем, что в ходе расследования возникают вопросы об организации оперативно-розыскной деятельности. По делу Голунова из правоохранительных органов уволены пять человек. Против них возбуждены уголовные дела.

Глава государства отметил, что службы собственной безопасности правоохранительных органов работают исправно, поэтому "чистки" не нужны. Стоит лишь усилить контроль.

"Бывают случаи, когда хотят кого-то прикрыть, но это исключения. Принцип "своих не сдаем" тут не работает", - заметил Путин во время 15-й большой пресс-конференции.

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Его заподозрили в покушении на сбыт наркотиков. При обыске у него якобы обнаружили 9 граммов наркотиков. Сам журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили многие коллеги и деятели искусств. В итоге Никулинский суд отправил его под домашний арест.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия. С него были сняты все обвинения. Журналиста в тот же день освободили из-под домашнего ареста. Материалы на сотрудников полиции, принимавших участие в задержании, передали в СКР.

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