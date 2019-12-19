Путин не против поправок в Конституцию

Путин назвал пункт, который надо изменить

В Конституции России можно отменить пункт о "двух сроках подряд" - в статье о должности президента, считает Владимир Путин. По мнению российского лидера, это просто оговорка.

В то же время, отвечая на вопрос журналиста на большой ежегодной пресс-конференции, Путин подчеркнул, что новый основной закон в России принимать не нужно. Хотя Конституция, как живой организм, может меняться.

Ответил Путин и на вопрос о возможности изменения политической системы. "Я знаю о дискуссиях, вижу, слышу. Понимаю логику тех, кто предлагает. Это связано с расширением прав парламента", - отметил президент. По словам Владимира Путина, это можно делать - но аккуратно.

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