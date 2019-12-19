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Путин призвал настроить работу в сфере детской медицины

15:06
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Президент признал, что уровень медпомощи недостаточный

Президент России призвал настроить работу по детской медицине, чтобы не приходилось собирать отдельным детям деньги на лечение. Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос крымской журналистки. Корреспондент спросила, нельзя ли лечить больных детей бесплатно.
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Президент напомнил, что в России бесплатная медпомощь. И в целом детская смертность в стране снижается. Тем не менее, к сожалению, демографическая ситуации в последнее время ухудшилась.

Владимир Путин рассказал, что в 1990-е годы уровень рождаемости был на уровне 1,1. "Как будто была война", - отметил президент, напомнив, что такой же уровень наблюдался в 1944 году. По словам Путина, такой спад повторяется каждые 20 лет, так как вступающих в детородный возраст людей мало.

В такой ситуации мер поддержки демографии недостаточно - необходимо повышать уровень жизни населения. Нужно создавать условия для людей с детьми. Некоторые меры уже предприняты – в частности, многодетные получают маткапитал, расширяются условия его использования.  И все же нужно добиваться того, чтобы к детям относились по-особенному.

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