Путин призвал настроить работу в сфере детской медицины

Президент признал, что уровень медпомощи недостаточный

Президент России призвал настроить работу по детской медицине, чтобы не приходилось собирать отдельным детям деньги на лечение. Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос крымской журналистки. Корреспондент спросила, нельзя ли лечить больных детей бесплатно.

Президент напомнил, что в России бесплатная медпомощь. И в целом детская смертность в стране снижается. Тем не менее, к сожалению, демографическая ситуации в последнее время ухудшилась.

Владимир Путин рассказал, что в 1990-е годы уровень рождаемости был на уровне 1,1. "Как будто была война", - отметил президент, напомнив, что такой же уровень наблюдался в 1944 году. По словам Путина, такой спад повторяется каждые 20 лет, так как вступающих в детородный возраст людей мало.

В такой ситуации мер поддержки демографии недостаточно - необходимо повышать уровень жизни населения. Нужно создавать условия для людей с детьми. Некоторые меры уже предприняты – в частности, многодетные получают маткапитал, расширяются условия его использования. И все же нужно добиваться того, чтобы к детям относились по-особенному.

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