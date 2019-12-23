Путин в кабине машиниста открыл движение по Крымскому мосту

Президент решил лично проверить железнодорожную часть переправы

Владимир Путин в кабине машиниста отправился из Керчи в Тамань. Президент России решил лично проехать по Крымскому мосту перед открытием железнодорожного сообщения по переправе через Керченский пролив.

Российский лидер днем 23 декабря прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк". Владимира Путина встречала делегация российских чиновников – в их числе министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов.

Президент прошел в кабину машиниста и состав отправился в Тамань. Там президент России примет участие в церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста.

Автомобильную часть моста Путин открыл в мае 2018 года. Тогда глава государства проехал по переправе через Керченский пролив за рулем "Камаза", во главе колонны из трех десятков грузовиков, напоминает РИА Новости.

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