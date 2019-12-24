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Путин рассказал о поступлении в войска "оружия будущего"

14:41
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Президент назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

Россия уверенно выходит на новый уровень международного военного сотрудничества. Об этом во вторник заявил Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.
Россия усилила ядерную триаду

Глава государства отметил: наша армия способна гарантировать безопасность страны, что особенно важно в связи с нестабильностью в мире. Возросшие возможности продемонстрировали в ходе учений ядерные силы, передает "ТВ Центр".

Образцы вооружений и техники во всех родах войск последовательно заменяются на современные, в том числе основанные на цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Активно осваиваются роботизированные комплексы и беспилотные аппараты, что в разы повышает возможности частей и подразделений.

"За 2019 год в развитии Вооруженных сил произошло много качественных и системных изменений. Так, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%" , - отметил Путин.

По словам российского лидера, в РВСН начал поступать гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард". "Это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону", - приводит слова Путина РИА Новости

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