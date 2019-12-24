Путин рассказал о поступлении в войска "оружия будущего"

Президент назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

Россия уверенно выходит на новый уровень международного военного сотрудничества. Об этом во вторник заявил Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.

Глава государства отметил: наша армия способна гарантировать безопасность страны, что особенно важно в связи с нестабильностью в мире. Возросшие возможности продемонстрировали в ходе учений ядерные силы, передает "ТВ Центр".

Образцы вооружений и техники во всех родах войск последовательно заменяются на современные, в том числе основанные на цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Активно осваиваются роботизированные комплексы и беспилотные аппараты, что в разы повышает возможности частей и подразделений.

"За 2019 год в развитии Вооруженных сил произошло много качественных и системных изменений. Так, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%" , - отметил Путин.

По словам российского лидера, в РВСН начал поступать гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард". "Это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону", - приводит слова Путина РИА Новости.

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