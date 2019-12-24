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В Москве представят новогоднее шоу "Волшебная звезда желаний"

14:58
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Прозвучит музыка Максима Дунаевского

Во вторник в Москве впервые покажут новогоднее шоу "Волшебная звезда желаний". Оно пройдет в концертном зале на Новом Арбате.

Представление продолжит традицию легендарной столичной Елки. На таких постановках выросло не одно поколение москвичей. В этот раз зрителей ждёт виртуальное путешествие по разным регионам нашей страны: на Урал, Чукотку и в Крым, а также на озеро Байкал.

Захватывающая история по сценарию писателя Андрея Усачева, музыка - Максима Дунаевского. А еще масштабные декорации и красочные костюмы. Представления проходят до 7 января.

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Новогоднее шоу "Волшебная звезда желаний"
Новогоднее шоу "Волшебная звезда желаний"
Новогоднее шоу "Волшебная звезда желаний"
Новогоднее шоу "Волшебная звезда желаний"
Новогоднее шоу "Волшебная звезда желаний"
Новогоднее шоу "Волшебная звезда желаний"
Новогоднее шоу "Волшебная звезда желаний"
Новогоднее шоу "Волшебная звезда желаний"
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