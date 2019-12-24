В Москве представят новогоднее шоу "Волшебная звезда желаний"

Прозвучит музыка Максима Дунаевского

Во вторник в Москве впервые покажут новогоднее шоу "Волшебная звезда желаний". Оно пройдет в концертном зале на Новом Арбате.

Представление продолжит традицию легендарной столичной Елки. На таких постановках выросло не одно поколение москвичей. В этот раз зрителей ждёт виртуальное путешествие по разным регионам нашей страны: на Урал, Чукотку и в Крым, а также на озеро Байкал.

Захватывающая история по сценарию писателя Андрея Усачева, музыка - Максима Дунаевского. А еще масштабные декорации и красочные костюмы. Представления проходят до 7 января.

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