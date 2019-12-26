Лавров рассказал, как успокоить мировое сообщество

Министр заявил об отсутствии у Москвы завышенных ожиданий от Вашингтона

Россия и США могли бы уже сейчас продлить договор о сокращении наступательного вооружения, чтобы успокоить мировое сообщество и не допустить вакуума в сфере стабильности. Об этом заявил глава нашего МИД Сергей Лавров в эксклюзивном интервью информагентству ТАСС.

По словам министра, Москва призывает без предварительных условий продлить документ, который остался последним инструментом ограничения ядерного потенциала обеих стран. Вашингтон же требует новых договоренностей - с участием других государств, но конкретных предложений до сих пор нет.

Переговоры по этому вопросу явно будут длительными, отметил Лавров, подчеркнув - у России нет завышенных ожиданий. Особенно учитывая внутриполитическую ситуацию в США и стартовавшую избирательную кампанию.

"Недоброжелатели России в вашингтонском истеблишменте могут вновь пытаться использовать русофобию в предвыборной борьбе. Поэтому будем и далее отвечать на недружественные выпады, если они продолжатся с американской стороны. Тем не менее, полагаем, что было бы неправильно откладывать на неопределённое время решение важных для наших стран и всего мира проблем. Российские предложения по выстраиванию взаимодействия на различных направлениях остаются "на столе". Это относится и к теме стратегической стабильности, за состояние которой Россия и США несут особую ответственность как крупнейшие ядерные державы", - отметил Лавров.

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