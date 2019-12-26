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Украина испытала "не имеющую аналогов" гаубицу

15:59
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Комментаторы покатываются от смеха

Украина начала испытания грозного оружия – "не имеющей аналогов в России" самоходной артиллерийской установки "Богдана".  Видео исторического момента опубликовала в Facebook компания "Украинская бронетехника".
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На ролике снято, как установленная на шасси грузовика КрАЗ пушка производит один выстрел на полигоне в Днепропетровской области. Компания подчеркивает, что это первая украинская система вооружения стандарта НАТО.

Поясняется, что в настоящее время проходят так называемые испытательные гидровыстрелы, которые позволяют проверить все системы орудия. Затем орудие будет вести огонь инертными снарядами, и только после этого – боевыми. Судя по тому, что ролик обрывается на самом интересном месте, можно предположить, что первый выстрел из супероружия был не особо удачным.

Над "Богданой" пользователи Сети уже смеялись – в 2018 году. Тогда бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что машина "не имеет аналогов", в том числе в российской армии. Сетевые эксперты подтвердили, что аналогов и в самом деле нет – так как по уровню САУ не дотягивает даже до самодельного оружия боевиков "Исламского государства", запрещенной в России террористической организации.

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