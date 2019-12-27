Басилашвили отреагировал на смерть Волчек

Недавно Галина Борисовна отметила свой 86-ой день рождения

Прощание с Галиной Волчек пройдёт в театре "Современник" в воскресенье, похоронят народную артистку СССР на Новодевичьем кладбище. Печальная новость о её кончине накануне вечером потрясла всю страну. Глубокие соболезнования родным и близким выразил Владимир Путин.

В зале "Современника", как всегда, почти нет пустых мест. Только что закончился спектакль "Анархия", но актёры так и не вышли на поклон. Вместо них к зрителям обращается Сергей Гармаш, передает "ТВ Центр".

"Я сейчас скажу слова, в которые я не верю. Умерла Галина Борисовна. Наш художественный руководитель, наш учитель, наша мама, наше сердце, сердце этого дома, сердце этого коллектива", - сказал он.

Зрители, кажется, и сами поначалу не верят. Но потом один за другим встают почтить память легендарного режиссёра и художественного руководителя "Современника". В этот вечер все цветы зрительного зала и аплодисменты - ей.

Галина Волчек говорила, что в ее жизни было три большие любви – известный актер, выдающийся профессор и театр. А ведь поначалу он был для нее совершенной загадкой, в отличие от кинематографа. Дочь известного режиссера - Бориса Волчека, она выросла на съемочной площадке. И с трех лет точно знала - станет актрисой. После 8-го класса оставила школу, чтобы поступить в Школу-студию МХАТ.

Её первая серьёзная постановка — "Двое на качелях" — имела огромный успех. Позже Олег Ефремов, вместе с которым они создавали совершенно новый, с большой буквы театр, увидел в ней эту режиссёрскую жилку и предложил перевестись в другой состав. И не ошибся. Более 30 звёздных спектаклей, среди которых "Вишневый сад", "Три сестры", "Пигмалион". И даже не выходя на сцену, Волчек каждый из них буквально проживала вместе со своей труппой.

Её постановки собирали полные залы не только в Москве, но и далеко за пределами Советского Союза, а потом и России. Про неё говорили, что Волчек стала первым режиссёром, прорвавшим культурную блокаду между СССР и США. Потрясённые увиденным в "Современнике", американские коллеги пригласили Галину Борисовну на Бродвей. Те легендарные гастроли "Современника" в середине 90-х были отмечены престижной американской премией "Драма Деск".

"Бывают жизни, которые освещают все вокруг каким-то странным животворящим светом. Вот у меня ощущение, что жизнь Галины была именно такой. Сколько у нее учеников! Сколько воспитано и взлелеяно ею актеров, которые стали любимцами публики, актеров и кино и театра", - сказал народный артист СССР Олег Басилашвили.

Для зрителя - первая леди "Современника", для своих - просто Волчёк или мама. Она заботилась и вникала в проблемы каждого - от актеров до монтировщика сцены. В то же время оставалась требовательным руководителем и не давала поблажек - ни коллективу, ни себе самой. Будущее "Современника" видела в новых лицах и именах. Не боялась приглашать молодых режиссёров и актёров. А работая с ними, никогда не пыталась подавить индивидуальность. Скорее, наоборот — раскрыть и через нее показать зрителю всё новое и важное.

Лауреат многочисленных премий, одна из самых титулованных деятелей культуры. Она не раз говорила, что, даже если бы "Современник" закрылся, она бы не нашла для себя другого. Все последние годы посвятила реконструкции театра. Фотография в фойе обновленного здания на Чистопрудном бульваре - свидетельство любви и признания миллионов зрителей. Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание состоится в театре "Современник" в воскресенье.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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