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Опубликованы редкие фотографии Путина

19:39
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

В снимках отражены события последних 20 лет

Два десятилетия работы Владимира Путина на посту президента России нашли свое отражение в фотографиях, опубликованных пресс-службой главы российского государства. Альбом "Путин. 20 лет" представляет фото- и видеокадры, снятые личными фотографами и операторами российского лидера.
Названы достижения Путина за 20 лет у власти

"В альбоме собраны наиболее яркие и интересные фотографии и записи прошлых лет. Часть из них хорошо известна, часть наверняка уже забылась, а некоторые публикуются впервые", — сообщили в пресс-службе президента.

В Кремле подчеркивают: опубликованные на сайте 20.kremlin.ru материалы – не хроника и не летопись, в них нет полноты истории, которая бы отражала работу российского президента. В альбоме представлены избранные моменты работы Владимира Путина за последние два десятилетия - начиная с 31 декабря 1999 года, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства.

Пока что в альбоме фотографии и видео по 2004 год. В ближайшие недели обещают разместить остальные материалы.

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