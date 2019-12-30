Опубликованы редкие фотографии Путина

В снимках отражены события последних 20 лет

Два десятилетия работы Владимира Путина на посту президента России нашли свое отражение в фотографиях, опубликованных пресс-службой главы российского государства. Альбом "Путин. 20 лет" представляет фото- и видеокадры, снятые личными фотографами и операторами российского лидера.

"В альбоме собраны наиболее яркие и интересные фотографии и записи прошлых лет. Часть из них хорошо известна, часть наверняка уже забылась, а некоторые публикуются впервые", — сообщили в пресс-службе президента.

В Кремле подчеркивают: опубликованные на сайте 20.kremlin.ru материалы – не хроника и не летопись, в них нет полноты истории, которая бы отражала работу российского президента. В альбоме представлены избранные моменты работы Владимира Путина за последние два десятилетия - начиная с 31 декабря 1999 года, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства.

Пока что в альбоме фотографии и видео по 2004 год. В ближайшие недели обещают разместить остальные материалы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"