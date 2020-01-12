Растёт число жертв урагана в США

Ветер разрушил сотни домов

Сильнейший ветер, ледяной дождь и град сразу в нескольких штатах США. Жертвами разгула стихии стали как минимум 10 человек. Жилые дома сейчас больше похожи на груды мусора. Ураганом сметало крыши, повалены деревья и оборваны провода. В итоге тысячи домов остались без электричества. Настоящий коллапс наблюдается в местных аэропортах, пришлось отменить более тысячи рейсов.

Непогода остановила работу воздушной гавани и в Дубае. После мощного ливня под воду ушли даже взлетно-посадочные полосы. Ну а в Москве синоптики зафиксировали самую холодную ночь с начала календарной зимы - в самой столице было минус 6, по области - минус 10. Впрочем, тех, кто ждал снежной сказки, ждёт разочарование: уже завтра, 13 января обещают потепление до плюс 4, что близко к новому температурному рекорду.

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