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Чемпион мира разбился на вертолете в Подмосковье

19:03
  • среда
  • 15 января 2020

В Федерации вертолетного спорта не верят в возможность ошибки пилота

Неисправность в двигателе – таковы предварительные выводы экспертов, осмотревших обломки вертолета Robinson в Подмосковье. Машина совершила жесткую посадку возле поселка Новосиньково Дмитровского городского округа 15 января.
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После посадки машина опрокинулась на бок. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что вертолет сильно искорежен.

Как стало известно, за штурвалом винтокрылой машины находился 57-летний пилот международного класса Вадим Сазонов. Неоднократный чемпион кубка мира по вертолетному спорту арендовал машину, чтобы поддерживать форму.

В Федерации вертолетного спорта России не верят, что причиной аварии мог стать человеческий фактор. "Вадим - один из лучших российских пилотов, у него много тысяч часов налета. В его профессионализме я нисколько не сомневаюсь. Отмечу также, что ни на соревнованиях, ни на тренировках "Робинзоны" нас еще ни разу не подводили, как и вертолеты МИ-2", - заявила изданию "МК" президент Федерации Ирина Грушина.

Причины инцидента выяснит специальная комиссия. Пилоту повезло: авария произошла рядом с шоссе. Проезжавший водитель доставил Сазонова в больницу, где у него диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

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