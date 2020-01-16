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Россиянин подкинул младенца к дверям больницы и убежал (видео)

15:48
  • четверг
  • 16 января 2020

Возбуждено уголовное дело

Житель города Югра (Кемеровская область) оставил новорожденную девочку на крыльце больницы и убежал.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина с тепло укутанным ребенком направляется к двери больницы, кладет сверток на крыльцо, звонит в дверь и убегает.

Все это произошло в 5:47 по местному времени. В 5:55 в МВД получили звонок о происшествии. Врачи сразу же занесли ребенка в родильное отделение. Жизни девочки ничего не угрожает, пишет A42.RU.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Полиция разыскивает родителей новорожденной.

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