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Путин утвердил Мишустина в должности премьер-министра

16:40
  • четверг
  • 16 января 2020

Президент подписал указ о назначении

Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина в должности премьер-министра. Подписанный президентом России указ опубликован на сайте Кремля.
Госдума одобрила назначение Мишустина премьер-министром

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации", - сказано в документе. Отмечается, что указ вступил в силу с момента его подписания главой государства.

Накануне стало известно, что Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы. Президент предложил Михаилу Мишустину занять должность Председателя Правительства, после чего внес кандидатуру главы ФНС на рассмотрение в Госдуму. Российский парламент на заседании 16 января выбор президента одобрил – большинством голосов, при воздержавшихся членах фракции КПРФ.

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