В отеле Перми 5 человек насмерть обварились кипятком (видео)

По факту трагедии возбудили уголовное дело

В пермском мини-отеле "Карамель", который расположен в цокольном этаже одного из жилых домов, в ночь на понедельник произошел прорыв трубопровода с горячей водой. По последним данным, погибли пять человек, еще три человека доставлены в больницу – у них зафиксированы ожоги.

Как говорится в сообщении СКР России, которое есть в распоряжении ТВЦ.Ru, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Сейчас на месте инцидента работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства происшествия, ведутся допросы. Туда уже прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников. "После ликвидации последствий аварии следователи приступят к осмотру места происшествия", - добавили в СКР.

Как уточняет "Газета.Ru", гостиница расположена на улице Советской Армии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"