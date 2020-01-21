11 погибших: в Томской области разобрали завалы после пожара в доме

Пожарные боролись с огнем полтора часа

Трагедия произошла в Томской области. Число погибших при пожаре в поселке Причулымский увеличилось до 11. Еще двое пострадали. По предварительным данным, все они граждане Узбекистана, передает "Газета.Ru".

Возгорание произошло в деревянном жилом доме. В считанные минуты огонь распространился на площади более 200 квадратных метров. Через полтора часа пожар удалось ликвидировать. При разборе завалов были обнаружены тела погибших. Причины трагедии устанавливаются.

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