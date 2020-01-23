"Мы знаем, кто это сделал": глава МИД Израиля поблагодарил Россию за освобождение Аушвица

Благодарность министр передал через Путина

Президент России прибыл в Израиль для участия в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". У Владимира Путина запланированы короткие встречи с премьером и президентом страны. У трапа самолета российского лидера приветствовал глава МИД Израиля Исраэль Кац.

"Хочу вас поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц. Я лично хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере. Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал", - сказал израильский министр. Видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Форум памяти жертв Холокоста приурочен к 75-летию освобождения советскими войсками концлагеря Аушвиц (Освенцим) на территории Польши. Запад предпочитает замалчивать роль Красной армии, приписывая себе победу над нацистами. В частности, премьер Польши Моравецкий в своей недавней статье приравнял Советский Союз к нацистской Германии и заявил, что Красная армия намеренно тянула с освобождение Освенцима.

Визит Владимира Путина в Израиль сокращен до одного дня – из-за перестановок в российском правительстве. Российский лидер встретится с президентом и премьер-министром Израиля Реувеном Ривлином и Биньямином Нетаньяху, а также одним из первых выступит на международном форуме.

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