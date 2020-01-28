Когда появится вакцина от нового коронавируса

В Китае - тысячи заболевших

Вакцина против коронавируса нового типа может появиться уже в конце февраля. Её разработку ускоренными методами начали в Шанхае. Количество случаев инфицирования только в Китае уже превысило 4 с половиной тысячи. 106 человек скончались. Но пик заболеваемости, по прогнозам специалистов, ожидается через неделю. В России предприняты все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. В Москве создан оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб.

Сообщения о госпитализации недавно вернувшихся из Китая людей с симптомами ОРВИ появляются буквально каждый час. Воронеж, Чита, Иркутск, Уфа. Однако все это не опасный коронавирус, а другие формы гриппа, показали результаты анализов. Китайские власти во вторник на несколько часов открыли пропускной пункт в Хэйхе, чтобы наши соотечественники смогли вернуться домой. Изначально таможню закрывали на празднование нового года по восточному календарю. Затем в целях карантина срок продлили до 1 февраля, передает "ТВ Центр".

В столице тестирование на наличие коронавируса прошли уже 11 человек. В лабораториях достаточно материалов, у медиков есть всё необходимое оборудование и лекарства, отметил Сергей Собянин. Ситуация под личным контролем мэра Москвы. Дополнительно закупят респираторы, защитные костюмы и маски, которые могут понадобиться специалистам.

А еще под контроль возьмут все гостиницы и другие места массового пребывания туристов. Сегодня китайские специалисты пояснили - вирус передается не только воздушно-капельным, но и контактным путем. Например, если протереть глаза грязными руками.

Более 4 тысяч заболевших. Большая часть в китайской провинции Хубэй. Там уже умерли 100 человек. Еще 7 скончались в других регионах Китая. Западные СМИ тут же начали тиражировать пугающие кадры якобы жертв опасного вируса. Особое внимание уделили акциям протеста в Гонконге, власти которого ограничили транспортное сообщение с материком. Ситуацию явно кто-то пытается использовать в своих целях, но пока безрезультатно.

За пределами Поднебесной 71% заболевших - мужчины. Средний возраст 45 лет. Страны Юго-Восточной Азии Австралия, Франция, США, Канада - география расширяется с каждым днем. В Японии заболевший водитель автобуса не посещал Китай, а заразился от туристов, которых перевозил. В Германии один из госпитализированных также общался с китайским коллегой. Пик эпидемии ожидают через 7-10 дней. Всемирная организация здравоохранения признала ошибку, изменив свой прогноз относительно возможного распространения заболевания с "умеренного" на "высокий". Вспышка заболевания ударила и по экономике. Крупнейшие производители мобильных телефонов закрыли свои китайские фабрики на карантин. Снизился и поток туристов. Дисциплинированные граждане КНР, впрочем, не отчаиваются. Они носят медицинские маски, без необходимости не появляются в людных местах, а еще подбадривают друг друга.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"