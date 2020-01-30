"Выметать из органов власти": Путин высказался о хамстве чиновников

Президент потребовал жестче наказывать чиновников за хамство

Владимир Путин провёл заседание президентского Совета по развитию местного самоуправления. Обсуждали роль муниципалитетов в реализации национальных проектов. Глава государства призвал чиновников не засиживаться в кабинетах, а налаживать механизмы прямой коммуникации с гражданами, в том числе с использованием новейших технологий. С тем, как они работают, президент ознакомился в московском областном Центре управления регионом.

Здесь знают, что происходит в регионе, быстро реагируют на вызовы и не допускают оплошностей. Этот принцип в Центре управления Московской областью реализован и доведен до совершенства. Владимиру Путину показывают, как здесь все устроено. Медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ, строительство, безопасность, нацпроекты - под контролем все сферы жизни. Каждую неделю поступают тысячи сообщений от жителей.

Среди пользователей таких систем - и общественники. Активисты народного фронта, волонтеры, представители региональных общественных палат. Они делятся с президентом впечатлениями. И тем, что волнует. Поведение чиновников, например, которое часто выходит за рамки.

"Перед законом все должны быть равны, и нужно просто эффективно использовать эти инструменты. Строже нужно подходить к тем людям, которые хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение. Но действующий закон позволяет принимать необходимые решения. И таких нужно выметать из органов власти. Это совершенно очевидно", - сказал Путин.

Еще одна тема, которая интересует всех. Поправки в Конституцию. Путина спрашивают: почему так необходимо проводить общероссийское голосование?

"Всё-таки они носят существенный характер, и я считаю, что для того, чтобы они вступили в силу, обычной процедуры в данном случае, на мой взгляд, недостаточно. Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этих изменений или нет. Чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его", - отметил Путин.

Об изменениях в основной закон глава государства говорит и на заседании совета по развитию местного самоуправления, которое проходит здесь же, в здании правительства Московской области.

"Органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, это мы с вами все хорошо знаем. Но они находятся, естественно, здесь, а не где-то там, в космическом пространстве, на Луне. Они часть нашего общества, страны и системы управления. А их самостоятельность в пределах своих полномочий не означает разорванности, разделённости единого политического, экономического, культурного, транспортного пространства России. Хотел бы вновь подчеркнуть: обсуждаемые сейчас поправки в Конституцию не затрагивают фундаментальных положений первой и второй глав нашего Основного закона, где, напомню, гарантируется самостоятельность местного самоуправления. Будем строго им следовать, обеспечивать такие условия для каждого муниципалитета в России, чтобы он мог работать эффективно, с максимальной пользой для людей и активно включаться в достижение национальных целей развития, как надёжное, а не какое-то слабое или инертное звено во всей системе власти", - отметил Путин.

Муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах, уверен Путин. Нужно выходить к людям, обсуждать с ними насущные проблемы. С таким подходом и связаны успехи по внедрению обратной связи с населением.

Лидер по привлечению жителей к управлению городом, безусловно, Москва. Платформами "Активный гражданин", Наш город" и "Краудсорсинг" пользуются уже более четырех миллионов человек. Налажено и ежедневное взаимодействие городских властей с москвичами - через официальный портал мэра и правительства столицы. Особая гордость - цифровизация здравоохранения. В поликлиниках больше никаких живых очередей - только электронные. То же - с медицинскими картами. Это очень удобно.

"Сегодня, заходя в свою электронную карту, люди видят основные какие-то данные о состоянии своего здоровья, но они получат возможность самостоятельно вносить в свою электронную карту важнейшие какие-то данные и даже цифры и некоторые параметры своего состояния", - сообщил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Такой опыт следует распространить на всю страну, говорит Владимир Путин. При активном участии ее жителей, конечно. В частности для этого президент поставил задачу разработать проект новых основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления. До 2030 года. Прежде всего, улучшить финансовое положение городов. В этом основные причины трудностей.

Необходимо помогать муниципалитетам снижать кредитную задолженность и запускать новые инвестпроекты, считает Путин. А еще серьезно увеличить призовой фонд Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". И с нынешних 40 миллионов сразу поднять его до миллиарда рублей. Эти средства выделят из Резервного фонда президента.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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