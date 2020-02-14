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Путин обсудил с Совбезом влияние коронавируса на мировую экономику

17:48
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Кроме того, Совбез обсудил ситуацию в Сирии

Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России. В числе главных тем обсуждалась ситуация с распространением коронавируса, сообщает "ТВ Центр".

Участники совещания обменялись мнениями, в том числе, и по такому аспекту проблемы, как её возможное влияние на мировую экономику. Совет безопасности рассмотрел также ситуацию в Сирии. В последнее время из-за активности террористических группировок возросла напряжённость в провинции Идлиб. Положение в ней и пути стабилизации Владимир Путин обсудил на этой неделе по телефону с президентом Турции Реждепом Тайипом Эрдоганом.

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