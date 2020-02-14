ВОЗ: Коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли

Изоляционные меры не помогли

Советник при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айру Лонджини, который возглавляет центр по статистике инфекционных болезней в университете Флориды, дал мрачный прогноз по ситуации с коронавирусом.

Прогноз Айру Лонджини базируется на данных о том, что каждый инфицированный обычно заражает еще двух-трех человек. По его словам, даже если бы существовала возможность сократить этот показатель вдвое, то коронавирусом все равно может заразиться две трети населения Земли.

"Изоляционные меры и сокращение контактов не остановят этот вирус", - цитирует Лонджини Bloomberg. Карантинные меры, введенные китайскими властями, замедлили распространение болезни, однако вирус уже проник за пределы КНР, констатировал эксперт.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус выразил мнение, что осуществляемые меры по сдерживанию вируса дали Китаю и всему миру время для того, чтобы подготовиться.

Между тем опробован новый метод борьбы с коронавирусом и достигнуты первые успехи. Китайские медики выяснили, что в крови у выздоровевших пациентов образовались антитела, способные дать отпор инфекции, передает "ТВ Центр".

Теперь тех, кто уже переболел - а их почти 7 тысяч, - призывают стать донорами для зараженных. Благодаря переливанию крови уже удалось спасти более десятка больных в критическом состоянии. При этом новых случаев в Поднебесной все меньше: положительную динамику медики фиксируют уже 10-й день подряд.

Тем временем в Камбодже начали сходить на берег пассажиры круизного лайнера "Вестердам", которого ранее - из-за подозрений о заражении людей коронавирусом - не пустили в свои порты сразу пять стран. На борту находятся 8 наших соотечественников, которые в ближайшие два дня отправятся домой. Куда хуже дела обстоят на борту лайнера "Даймонд принсесс", пришвартованного в Японии.

По последним данным, в Китае от коронавируса скончались 1367 человек, 6 тысяч граждан выздоровели. Число заразившихся приблизилось к 60 тысячам.

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