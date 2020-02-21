В Москве врачи встретили поезд, с которого сняли китаянку

У гражданки Китая поднялась температура

В пятницу в столице встречали пассажиров поезда Киев-Москва, из которого ранее эвакуировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус, передает "ТВ Центр".

На Киевском вокзале дежурили несколько бригад медиков. Они проверяли у прибывших температуру, брали анализы на вирус, а также записывали номера телефонов для связи. Только после этого пассажиры могли выйти в город.

У гражданки Китая, которая ехала из Киева в Москву, в поезде поднялась температура - до 38 градусов, женщину срочно эвакуировали в ближайшую инфекционную больницу в Брянске. Вагон отцепили и отправили на дезинфекцию. Все пассажиры и 2 проводника, которые ехали с заболевшей женщиной, направлены на карантин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"