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В Москве врачи встретили поезд, с которого сняли китаянку

15:03
  • пятница
  • 21 февраля 2020

У гражданки Китая поднялась температура

В пятницу в столице встречали пассажиров поезда Киев-Москва, из которого  ранее эвакуировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус, передает "ТВ Центр".
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На Киевском вокзале дежурили несколько бригад медиков. Они проверяли у прибывших температуру, брали анализы на вирус, а также записывали номера телефонов для связи. Только после этого пассажиры могли выйти в город.

У гражданки Китая, которая ехала из Киева в Москву, в поезде поднялась температура - до 38 градусов, женщину срочно эвакуировали в ближайшую инфекционную больницу в Брянске. Вагон отцепили и отправили на дезинфекцию. Все пассажиры и 2 проводника, которые ехали с заболевшей женщиной, направлены на карантин.

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