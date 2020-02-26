Россия разработала пять типов вакцины против коронавируса

Штамм получен не от Китая

Российские ученые получили штамм нового коронавируса COVID-2019. Они уже занимаются разработкой вакцины, уже есть результаты, сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

"Штамм у нас есть. Мы его получили", - сказала вице-премьер. Голикова подчеркнула, что штамм был получен не от Китая.

Татьяна Голикова возглавляет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Вице-премьер сообщила на брифинге, что Россия ограничивает выдачу виз для въезда из Ирана, где зафиксировано множество случаев заражения COVID-2019. Авиасообщение с этой страной продолжится, визы останутся только деловые и гуманитарные, отметила Голикова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"