ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия разработала пять типов вакцины против коронавируса

17:37
  • среда
  • 26 февраля 2020

Штамм получен не от Китая

Российские ученые получили штамм нового коронавируса COVID-2019. Они уже занимаются разработкой вакцины, уже есть результаты, сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.
Трое эвакуированных с Diamond Princess россиян заражены коронавирусом

"Штамм у нас есть. Мы его получили", - сказала вице-премьер. Голикова подчеркнула, что штамм был получен не от Китая.

Татьяна Голикова возглавляет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Вице-премьер сообщила на брифинге, что Россия ограничивает выдачу виз для въезда из Ирана, где зафиксировано множество случаев заражения COVID-2019. Авиасообщение с этой страной продолжится, визы останутся только деловые и гуманитарные, отметила Голикова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.