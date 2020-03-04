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Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

11:40
  • среда
  • 04 марта 2020

Не остается сомнений, что стремление Турции к установлению мира в регионе давно осталось только на словах

Анкара в нарушение международного права перебросила свои подразделения в сирийский Идлиб. Но запад предпочитает этот факт не замечать. Об этом заявили в нашем Минобороны, уточнив: турецкая дивизия может насчитывать 14 тысяч военнослужащих и сотни единиц бронетехники.
Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе

Окраина города Саракиб – важного транспортного узла, откуда есть быстрый доступ во все уголки зоны деэскалации. Боевики несколько дней вели наступление, но были отброшены правительственными войсками Сирии. Вооруженные отряды, по сообщениям нашего Минобороны, получают поддержку от турецких военных, что нарушает все международные договоренности.

 "Произошло сращивание укреплённых районов террористов с развёрнутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами. Атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населённых пунктов в Идлибе и российской авиабазы Хмеймим стали ежедневными", - рассказал официальный представитель Минобороны  Игорь Конашенков.

Подробности смотрите в репортаже Виктора Прокушева

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