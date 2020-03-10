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Минобороны опубликовало 27 миллионов записей и фотографий о фронтовиках

10:22
  • вторник
  • 10 марта 2020

Данные размещены в базе уникального мультимедийного проекта "Дорога памяти"

Уже больше 27 миллионов фронтовых писем, воспоминаний и фотографий об участниках Великой Отечественной войны размещены в базе уникального мультимедийного проекта "Дорога памяти".  Информация опубликована на сайте Министерства обороны. Данные обновляются в режиме реального времени.

Бесценный  архив  призван увековечить память о всех тех, кто воевал и трудился в тылу. В парке "Патриот"  в канун  9 мая откроется крупнейший памятник с именами и портретами героев войны, передает "ТВ Центр".

В Минобороны напомнили, что принять участие  и рассказать о своих близких, прошедших войну,  может любой. Для этого нужно загрузить фотоснимки и документы в разделе  "Дорога памяти" на сайте Минобороны или отправить их копии по почте. Также материалы можно отнести в ближайший комиссариат, где есть пункт оцифровки.

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