Минобороны опубликовало 27 миллионов записей и фотографий о фронтовиках

Данные размещены в базе уникального мультимедийного проекта "Дорога памяти"

Уже больше 27 миллионов фронтовых писем, воспоминаний и фотографий об участниках Великой Отечественной войны размещены в базе уникального мультимедийного проекта "Дорога памяти". Информация опубликована на сайте Министерства обороны. Данные обновляются в режиме реального времени.

Бесценный архив призван увековечить память о всех тех, кто воевал и трудился в тылу. В парке "Патриот" в канун 9 мая откроется крупнейший памятник с именами и портретами героев войны, передает "ТВ Центр".

В Минобороны напомнили, что принять участие и рассказать о своих близких, прошедших войну, может любой. Для этого нужно загрузить фотоснимки и документы в разделе "Дорога памяти" на сайте Минобороны или отправить их копии по почте. Также материалы можно отнести в ближайший комиссариат, где есть пункт оцифровки.

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