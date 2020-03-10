В Москве ограничат массовые мероприятия свыше 5 тыс человек

В столице из-за коронавируса вводятся дополнительные меры

В Москве до 10 апреля из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет более пяти тысяч участников. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей", - отметил мэр на своем персональном сайте.

Собянин сообщил, что властям придется отменить фестиваль "Крымская весна", включая празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверская, запланированное на 15 марта. "Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено – не более 5 000 участников и болельщиков", - сказал мэр Москвы.

В Европе главным очагом инфекции остается Италия. За последние сутки число заболевших там выросло почти на две тысячи и составило 9 тысяч. 463 человека скончались.

В стране действуют строгие ограничения из-за эпидемии. Так, там запрещены все массовые мероприятия, закрыты школы и университеты, приостановлен национальный чемпионат по футболу.

Во Франции запрещены все мероприятия, число участников которых превышает тысячу человек. Подобные меры намерены ввести и в Германии. Несколько крупных мероприятий, включая туристическую ярмарку в Берлине, уже отменены.

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