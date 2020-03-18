Зеленский ввел наказание для украинцев за нарушение карантина

Гражданам Украины грозит тюрьма

Офис президента Украины Владимира Зеленского закрыт на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Приём граждан приостановлен, говорится в официальном сообщении. В стране пока подтверждено только 14 случаев заражения, два человека умерли. Но в трёх крупных городах в среду закрыли метро. А одна из крупнейших торговых сетей ввела ограничения на продажу продуктов в одни руки до конца действия карантина.

"Жестко, быстро и непопулярно" обещал действовать Владимир Зеленский в борьбе с коронавирусом. И слово сдержал. Рада без промедления одобрила предложенные президентом законопроекты, призванные сдержать распространение инфекции. Закрытие границ и большинства торговых точек, отмена массовых мероприятий, авиа и жд-сообщения - в принципе, все как у всех. Самой непопулярной мерой оказалась остановка метро в Киеве, Днепре и Харькове. Мэр последнего, кстати, Геннадий Кернес отказался выполнять предписание.

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания", - заявил он.

Под угрозой уголовной ответственности мэр Харькова был вынужден закрыть метро. Самый мощный транспортный коллапс в Киеве. Столичная подземка включает 52 станции и ежедневно перевозит более миллиона человек. В мэрии сообщили, что линии метро дублируют дополнительные маршруты наземного транспорта.

Однако в чем смысл закрывать один вид транспорта и всех пассажиров пересаживать на другой - чиновники объяснить не смогли. Сложность ситуации заключается еще и в том, что и в наземном транспорте теперь больше 10 не собираться. Вынужденные хоть как-то добираться на работу киевляне в утренний час пик брали автобусы штурмом. "Киевпастранс" призывает на помощь полицию.

Возможно, власти рассчитывали, что киевляне останутся дома. Работодателям официально разрешено отправлять своих сотрудников на удаленную форму. Однако прогноз не оправдался. За невыполнение карантинных мер президент Зеленский, кстати, грозит просто непосильными для рядового украинца штрафами - более тысячи долларов. В случаях, если нарушение карантина повлекло за собой чью-либо смерть, наказание может составить от 5 до 8 лет тюрьмы. Сам глава государства сохраняет спокойствие и в видеообращении к нации советует, чем заняться на вынужденных выходных.

Нельзя сказать, что инфекция охватила всю страну. На Украине сегодня не более двух десятков подтвержденных случаев заражения. Правда, два из них с летальным исходом - в Черновецкой и Житомирской областях. Возможно, с учетом именно этих данных превентивные меры оказались настолько жесткими и настолько непопулярными.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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