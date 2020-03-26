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Путин призвал лидеров G20 забыть о санкциях на время кризиса

18:34
  • четверг
  • 26 марта 2020

Президент России предложил создать зеленые коридоры

В условиях кризиса важно создавать зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций. Президент России Владимир Путин заявил об этом, выступая на саммите G20.
Путин пришел на виртуальный саммит G20 с красной папкой

"Много сейчас говорилось и о необходимости обеспечения цепочек поставок. Это, безусловно, важно, но не менее важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий", - сказал российский лидер, обращаясь к лидерам стран "Большой двадцатки".

Первый в истории виртуальный саммит G20 состоялся 26 марта. Основным вопросом на встрече стала борьба с распространением нового коронавируса. В итоговом коммюнике саммита лидеры Группы двадцати выразили готовность предпринимать дополнительные шаги, которые понадобятся, чтобы остановить пандемию. Лидеры G20 также уверены, что преодолеть нынешний глобальный кризис можно лишь объединенными усилиями, передает ТАСС.

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