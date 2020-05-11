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Путин назвал главный критерий при снятии ограничений из-за коронавируса

16:32
  • понедельник
  • 11 мая 2020

Введенные ограничения позволили замедлить распространение заболеваемости

Жизнь, здоровье и безопасность людей – главное при снятии ограничений из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил в понедельник президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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"Вы знаете мою позицию, она неизменна. Главное для нас — это жизнь здоровье, безопасность людей", - приводит его слова РИА Новости.

Президент отметил, что введенные в российских регионах ограничения позволили замедлить распространение заболеваемости.

Кроме того, глава государства заявил, что с 12 мая ограничительные меры будут постепенно ослабляться. Напомним, режим самоизоляции был введен в России с конца марта.

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