В Москве выздоровел от коронавируса еще 1821 пациент

Москвичей просят ни в коем случае не заниматься самолечением

В Москве за минувшие сутки выздоровел 1 821 пациент с коронавирусом. Как сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, общее число вылечившихся от COVID-19 в мегаполисе достигло 23 327.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1 821 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 23 327",- сказала вице-мэр.

Ракова напомнила, что диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Исследуется мазок, взятый из носа и ротоглотки, по назначению врача проводятся другие анализы. Заммэра еще раз предупредила об опасности самолечения.

По словам Раковой, в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания. А после лечения проводятся специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания. Выписанные пациенты остаются под наблюдением и выполняют рекомендации медиков.

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