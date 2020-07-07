Большинство россиян удовлетворены голосованием по поправкам

Такие данные привел ВЦИОМ

71 процент россиян удовлетворен тем, как прошло голосование по поправкам к Конституции. Об этом говорят опубликованные результаты опроса от Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Среди тех, кто принял участие в голосовании, эта доля еще выше и составляет 88%. Противоположной точки зрения придерживаются 20% опрошенных. Среди голосовавших их меньше - 12%. Больше всего одобрительных отзывов среди голосовавших на дому - 93%, вне помещения - 92% и на избирательном участке - 87%. Меньше - среди тех, кто голосовал через интернет - 74%.

Практически каждому россиянину было комфортно голосовать. Об этом сообщили 96% респондентов. Только 4% опрошенных выразили мнение, что голосование было организовано неудобно. Почти четверть проголосовавших сказала, что длительность в целом не повлияла на удобство голосования.

82% опрошенных считают, что власти во время волеизъявления смогли обеспечить меры санитарной безопасности. Среди принявших участие в голосовании - таких 91%. Не согласны с этим лишь 7% опрошенных россиян.

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