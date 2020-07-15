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Захарова оценила слова Трампа о создании ЕС

18:07
  • среда
  • 15 июля 2020

По мнению президента США, Евросоюз был создан, чтобы получить выгоду от Вашингтона

Президент США не упускает возможности уколоть своих европейских союзников. Так, в среду Дональд Трамп заявил, что "использование" Соединенных Штатов является призванием ЕС, передает "ТВ Центр".

По версии хозяина Белого дома, Евросоюз в принципе был создан для эксплуатации США. Трамп подчеркнул, что Брюссель ещё ни разу не был замечен в хорошем отношении к Вашингтону. На слова американского президента ответили в российском МИД. Как написала на своей странице в соцсети официальный представитель ведомства Мария Захарова, "от заявлений Трампа - Трумэн, Эйзенхауэр и Кеннеди в гробах перевернулись".

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