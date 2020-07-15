Лукашенко раскрыл рецепт победы Белоруссии над коронавирусом

Главный элемент - коса

Александр Лукашенко нашел подтверждение своей теории о том, что коронавирус побеждается физическими нагрузками. Президент Белоруссии привел в пример витебского губернатора Николая Шерстнева, который недавно восстановился после COVID-19.

"Я у Николая спрашиваю: ну вот ты, как ты боролся? Он говорит: брал косу, шел косить, каждое утро занимался физическими нагрузками и очень быстро восстановился", - рассказал Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил на встрече с активом Витебской области, как шутил в самом начале пандемии: "трактор всех вылечит". Лукашенко и сейчас убежден, что ни в коем случае нельзя было останавливать посевную кампанию – ведь сейчас нечего было бы убирать. Белорусский лидер уверен в правильности выбранного метода: работать на воздухе и "ни в коем случае не закрывать людей в квартирах".

Еще в начале июля Лукашенко заявил о победе над коронавирусной инфекцией в Белоруссии. При этом власти страны не вводили из-за коронавируса ограничений на передвижение граждан и карантина. Белорусские врачи борются с инфекцией, выявляя и изолируя заболевших и их контакты, напоминает РИА Новости.

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