Бизнес ФРГ ответит на санкции США против "Северного потока - 2"

В США одобрили военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"

Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет страны на следующий год, в котором ужесточаются санкции в отношении "Северного потока 2", сообщает "ТВ Центр".

Сейчас ограничительные меры действуют в отношении компаний, которые прокладывают трубы и страхуют эту деятельность, а с октября этот список пополнят фирмы, продающие или сдающие в аренду суда для строительства газопровода.

Берлин, в свою очередь, предостерег Вашингтон от санкционной политики и готовит зеркальный ответ своим союзникам. Немецкие бизнесмены (восточный комитет германской экономики) предупреждают об ответных мерах, ранее об этом говорили в Бундестаге. Если это произойдет, то станет беспрецедентным шагом.

"Северный поток - 2", который Россия прокладывает из Усть-Луги через Балтийское море к территории Германии, не единственный пункт в документе, касающийся нашей страны. В оборонный бюджет также заложены почти 4 миллиарда долларов на программу "Европейская инициатива сдерживания", направленную против Российской Федерации.

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