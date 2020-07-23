Макрон зарядил мячом в голову подростка (видео)

Неприятный инцидент произошел во время игры в футбол
Президент Франции Эммануэль Макрон ударил мячом подростка во время игры в футбол. ТВЦ.RU публикует видео инцидента, который произошел в замке Шамбор.
От удара в голову пострадавший не смог устоять на ногах и упал на землю. Макрон при этом продолжил играть в футбол.
Как сообщают французские СМИ, Макрон прибыл в Шамбор для участия в молодежной программе. О состоянии подростка не сообщается, но, судя по видео, серьезную травму он не получил.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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