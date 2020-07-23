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Макрон зарядил мячом в голову подростка (видео)

19:14
  • четверг
  • 23 июля 2020

Неприятный инцидент произошел во время игры в футбол

Президент Франции Эммануэль Макрон ударил мячом подростка во время игры в футбол. ТВЦ.RU публикует видео инцидента, который произошел в замке Шамбор.

От удара в голову пострадавший не смог устоять на ногах и упал на землю. Макрон при этом продолжил играть в футбол.

Как сообщают французские СМИ, Макрон прибыл в Шамбор для участия в молодежной программе. О состоянии подростка не сообщается, но, судя по видео, серьезную травму он не получил.

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