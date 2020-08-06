В Германии отреагировали на угрозы США из-за "Северного потока-2"

Депутатов немецкого Бундестага возмутило письмо американских сенаторов

Депутаты немецкого Бундестага призвали немедленно дать ответ Вашингтону на санкции против газопровода "Северный поток-2". Законодателей возмутило письмо, которое подписали три американских сенатора во главе с Тедом Крузом. В этом документе содержится прямая угроза ввести рестрикции на компанию, которая занимается строительством. В Берлине сочли это прямой угрозой суверенитету Германии.

Это уже не настойчивая попытка переубедить, а жесткая и довольно унизительная для Берлина угроза. Будто пощечина. Отрывки письма сенаторов-республиканцев Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона руководству германской компании, которая управляет портом Мукран, печатает издание Handelsblatt.

"Это послание является формальным оповещением о риске введения экономических санкций в отношении компании и порта, а также в отношении руководства, держателей акций и сотрудников. Эти потенциально фатальные санкции могут отрезать компанию от США финансово и коммерчески. Без сомнения, поддержка, которую вы оказываете судам "Фортуна" и "Академик Черский", подпадет под санкции в тот момент, когда одно из этих судов либо погрузит трубу в воду, сооружая "Северный поток 2", либо будет привлечено к любой другой деятельности, связанной с укладыванием труб, и имеющей отношение к проекту", - говорится в публикации.

Ни единой лазейки для возможных переговоров. Сенаторы - будто строгие родители - ставят немецкой компании ультиматум: либо она прекращает участвовать в строительстве "Северного потока-2", либо - санкции и финансовое разрушение. Третьего не дано. Новыми ограничениями Вашингтон грозит и другим партнерам проекта. Речь о замораживании активов, отказе в выдаче виз для менеджмента и отключение банковского обслуживания. Германия, конечно, оскорблена.

"Когда мы наконец поймем, что в вопросах бизнеса союзников не бывает? Каждая страна действует в своих интересах. В интересах США - продавать здесь сжиженный газ, который обойдётся нам очень дорого и будет производить на 30% больше выбросов СО2. Мы должны написать ответное письмо. Их угроза - свидетельство того, что они на самом деле думают о нас, а наши дальнейшие действия покажут, насколько мы суверенны в своих решениях, дадим ли мы адекватный ответ на эту наглость", - сказал Вальдемар Гердт, член комитета Бундестага по международным делам.

Работы над проектом идут полным ходом. По данным некоторых немецких СМИ, на судне "Россини" в порту сейчас размещены 140 рабочих - это британцы, россияне, украинцы и итальянцы. Они готовятся к строительству последнего участка газопровода, однако "из страха перед санкциями США действуют скрытно". Зато вполне себе открыто высказываются сегодня немецкие чиновники. Председатель комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявляет, что Берлин Вашингтону не по зубам, как бы ни нападал на чужой суверенитет. В том же духе говорит и член парламентского комитета во внешним делам Родерих Кизеветтер - в прошлом противник "Северного потока-2". Пресса отмечает: Германия, похоже, сплотилась против Америки.

"Я никогда не относился к сторонникам трубопровода. Однако я не могу понять, какую угрозу "Северный поток - 2" представляет для национальной безопасности США. Американские санкции против "Северного потока - 2" несовместимы с действующим международным правом. Мы не должны забывать, что трубопровод завершён на 94% и дополнительно на севере Германии строятся терминалы, куда может поступать сжиженный природный газ из США", - заявил Кизеветтер.

Какая в "Северном потоке - 2" для США угроза - понятно. Вашингтон хочет навязать Берлину как можно больше своего сжиженного газа, который гораздо дороже российского. А трубопровод этому мешает. Вот и главная причина. Украина, опасающаяся потерять транзит, - это, конечно, лишь полезный для американцев фон. Как и заявления немецких экологов, которые подали в Высший административный суд заявление с призывом проверить разрешение на эксплуатацию газопровода. В Бундестаге уже ответили: шансов у радеющих за чистоту воздуха никаких нет. Все разрешения были выданы законно, да и проект завершен более чем на 90%. Политологи уверены: Германия сделает всё для завершения строительства. Как минимум потому, что хорошо умеет считать и мыслит стратегически.

"Если не будет "Северного потока-2", Германия в таком случае окажется в экономических тисках со стороны Соединенных Штатов. С одной стороны, она будет получать дорогой американский сжиженный газ, а с другой - углеводороды с Ближнего Востока, который контролируется США и их союзниками. Поэтому строительство "Северного потока-2" - это вопрос диверсификации Германии, это вопрос увеличения ее политической субъектности. Я думаю, что США не удастся продавить Германию, а вот то, что им точно удастся, то это в очередной раз нанести сокрушительный удар по евроатлантической солидарности и по своим европейским союзникам, вот в этом-то они точно преуспели", - заявил политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

В Кремле, в свою очередь, уже отмечали: если США все-таки ужесточат санкции против партнеров по "Северному потоку-2", придется прибегнуть к новой стратегии завершения строительства. А в кабинете министров ФРГ сегодня тактично, но недвусмысленно заявили: к сведению письмо американских сенаторов правительство Германии приняло. Но изложенные в нём угрозы решительно отвергает.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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