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Лесной пожар подобрался к дизельной электростанции в Якутии

08:07
  • пятница
  • 07 августа 2020

Электроснабжение не нарушено

Резко обострилась ситуация с природными пожарами в Якутии. Дополнительная аэромобильная группа МЧС направлена в Среднеколымский район, сообщает "ТВ Центр".
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Очаг возгорания находился в 700 метрах от дизельной электростанции и двух километрах от села Сватай, в котором проживают 400 человек. По последним данным, огонь удалось остановить.

На помощь пожарным пришли все сотрудники станции и местные жители. Электроснабжение республики не нарушено. По информации Авиалесоохраны, сейчас в Якутии горит более 250 тысяч гектаров леса. Уже несколько дней столица региона окутана дымом. В городе ощущается едкий запах гари.

"За сутки возникло 12 природных пожаров и 4 ликвидировано, площадь пожаров увеличилась на 150 гектаров за счет обнаружения новых очагов в зоне контроля", - сообщила руководитель пресс-службы МЧС Якутии Ксения Рахматулина.

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