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Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате

11:42
  • пятница
  • 07 августа 2020

7 августа проходит очередное заседание по громкому делу

В пятницу Пресненский суд Москвы проводит третье заседание - продолжают рассматривать по существу дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, сообщает "ТВ Центр".
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Утром артиста под конвоем вывели из квартиры, где он отбывает домашний арест, и доставили в суд. Ефремов, как и прежде, сохранял молчание. Немногословен был и его защитник Эльман Пашаев.

А вот адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, который на этот раз променял люксовые автомобили на арендованный самокат, напротив, охотно делился информацией. Так, по его словам, главным героем заседания сегодня будет свидетель, который видел, как Ефремов выходил из машины сразу после аварии.

Накануне суду показали запись с места ДТП, где очевидно пьяный актер не может даже пройти алкотест. Сам Ефремов заявил, что на кадрах себя не узнает.

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