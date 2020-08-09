В Якутии лесные пожары подбираются к жилым домам

С огнём сражаются сотни человек

В Якутии обострилась ситуация с природными пожарами. Огонь приближается к сразу к 12 населённым пунктам. Пламя бушует всего в 10 километрах от жилых домов. За минувшие сутки площадь пожаров увеличилась более чем наполовину.

Сейчас в республике действует свыше 120 очагов пожаров на площади в три с лишним тысячи гектаров. Борьба со стихией идёт как с земли, так и с воздуха. В тушении участвуют сотни человек.

С учётом смены погоды (в некоторых районах пошли дожди) ситуацию удаётся держать под контролем, сообщает "ТВ Центр".

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