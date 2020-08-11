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Германия ответила на угрозы США по "Северному потоку-2"

09:36
  • вторник
  • 11 августа 2020

Давление Вашингтона на проект вызвало недоумение в МИД ФРГ

Германия обеспокоена возможными санкциями США против "Северного потока-2". Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Бизнес ФРГ ответит на санкции США против "Северного потока - 2"

Речь идёт о недавнем письме американских сенаторов. В нём говорится,  что компания-оператор порта, где хранятся трубы для газопровода, может столкнуться с финансовыми и коммерческими проблемами. Под санкции могут попасть и руководство, и сотрудники, а также акционеры фирмы, передает "ТВ Центр". Авторы послания настаивают - чтобы избежать этих мер, следует отказаться от участия в проекте.

"Что касается письма трех американских сенаторов с угрозами в отношении порта, то я намерен обсудить его с Сергеем Лавровым. В телефонном разговоре с Майком Помпео я выразил своё удивление и недоумение по поводу давления относительно продолжения строительства "Северного потока-2", - заявил Хайко Маас.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 миллиардов кубометров в год. Против активно выступают США, продвигая в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты ещё в декабре прошлого года ввели пакет санкций против проекта, на что в ФРГ заявили, что подобные шаги противоречат закону.

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