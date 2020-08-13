Строительство трассы "Таврида" в Крыму завершится в сентябре

Главная автомагистраль полуострова готова на 95%

Движение по всей трассе "Таврида" в Крыму запустят в сентябре. Главная автомагистраль полуострова готова на 95%. Сейчас уже можно проехать по большей её части от Керчи до Симферополя. Две полосы в каждую сторону. Завершают укладку асфальта на участке до Севастополя - осталось всего 7 километров. Дорогу проложили в обход всех населённых пунктов. А во время строительства обнаружили уникальную пещеру с останками доисторических животных.

Полтора миллиона лет назад эта пещера была логовом гигантской доисторической гиены. Учёные нашли клыки хищника и кости добычи. Они прекрасно сохранились и позволяют сделать вывод о разнообразии животного мира на этой территории.

"Большое количество костей быков, лошадей, это бывшие обитатели степей, которые вокруг пещеры были развиты, а оказались внутри пещеры за счет того, что их туда занесли хищники", - заявил палеонтолог Дмитрий Старцев.

Пещеру обнаружили строители трассы "Таврида" в 2018 году. Одна из галерей глубиной почти 16 метров проходит прямо под дорожным полотном. Чтобы не произошло провала, здесь соорудили единственный в своём роде "подземный мост".

"Это распределительная плита длиной 130 метров и толщиной 1 метр. Она была установлена на 95 свай. Сейчас водители, которые едут, даже не подозревают, какое сооружение находится у них под колесами", - сказал Григорий Назаров, пресс-секретарь компании-подрядчика.

Трасса "Таврида" готова на 95 процентов. Дорожники прокладывают последние 7 километров магистрали на участке от Симферополя до Севастополя. Асфальтобетонная смесь приготовлена по специальному крымскому рецепту.

Подробности в репортаже Виктора Прокушева.

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