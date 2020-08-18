Мишустин предложил дальневосточным властям взяться за метлы

Региону нужна генеральная уборка

Дальнему Востоку нужна генеральная уборка. Территории региона надо расчистить от свалок и "кладбищ" кораблей. Огромных средств на это не требуется – надо просто "взять в руки метлы, лопаты и немного убрать территорию", заявил Михаил Мишустин. Глава российского правительства провел заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

"Ну, правда, я не понимаю, каким образом, имея такие природные красоты - в Магадане это великолепная бухта, на Чукотке такие места - мы не занимаемся элементарно расчисткой свалок, мусора и сноса ветхих сооружений", - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что местные власти показывают действительно интересные проекты. Но при этом вокруг – "очень странные насыпи, заборы и просто элементарно непокрашенные крыши", подчеркнул глава кабмина. и не приведённый в порядок земельный участок", - сказал глава правительства.

Мишустин предложил региональным властям вместе взяться "и почистить окружающие территории". И тогда откроются широкие возможности, Дальний Восток станет жемчужиной национального проекта "Туризм", уверен премьер.

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