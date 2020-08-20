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Жена Ефремова рассказала о его состоянии после ДТП

14:45
  • четверг
  • 20 августа 2020

В четверг проходит заседание по громкому делу

В четверг в Пресненском суде идёт очередное рассмотрение по существу дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Показания должен дать ключевой свидетель защиты, который, по заверениям адвоката, докажет невиновность актёра. Между тем после резких комментариев подсудимого на вчерашних слушаниях старший сын погибшего увеличил сумму иска на миллион рублей.
Сын погибшего Сергея Захарова увеличил сумму иска к Ефремову

В суде начался второй день защиты, то есть в четверг адвокаты Михаила Ефремова пригласят ещё несколько свидетелей, они дадут показания. И, возможно, именно сегодня будет раскрыта главная интрига - кто же тот самый секретный свидетель, который, по словам представителя Ефремова Эльмана Пашаева, должен оправдать актера.

Михаила Ефремова доставили в суд, под крики группы поддержки он прошёл в здание. Следом появился адвокат защиты. Александр Добровинский до сих пор находится под впечатлением от вчерашнего заседания, где всерьёз обсуждался вопрос: могла ли авария быть результатом какого-то заговора, либо вмешательства нечистой силы или какой-то природной аномалии.

Эльман Пашаев явился на заседание с опозданием, уже не в первый раз. На вопросы журналистов, о том увидят ли сегодня того самого секретного свидетеля, ответил расплывчато. Процесс начался с обсуждения, могло ли видео аварии и записи очевидцев, где фигурирует актёр, подвергаться монтажу. А затем для дачи показаний вызвали жену подсудимого Софью Кругликову. Она рассказала о состоянии мужа после аварии, описав его фразой "отходняк после алкоголя". А так же пояснила, что Ефремов очень эмоционально переживал случившееся.

Так или иначе, дело подходит к концу. Завтра или в понедельник могут начаться прения сторон.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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